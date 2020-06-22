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Бубнов: Овчинников как правая рука Гончаренко вполне способен довести ЦСКА до конца сезона

Бубнов: Овчинников как правая рука Гончаренко вполне способен довести ЦСКА до конца сезона
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.

«Судя по информации в прессе, Гончаренко уже даже написал заявление об уходе, но руководству нужно крепко подумать, одобрять ли отставку. Не исключаю, что главный тренер ЦСКА принял такое решение на эмоциях после тяжелейшего поражения. Всё-таки логичнее было бы доработать сезон до конца, а там уже просить о расторжении контракта. Если же стороны всё-таки решат разойтись, то стоит искать человека, знакомого с командой. Тот же Сергей Овчинников как правая рука Гончаренко вполне способен довести ЦСКА до конца сезона. Но, безусловно, в случае тренерской перестановки «армейцам» будет сложнее достичь поставленных задач», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА?
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