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Защитник «ПСЖ» Тома Мёнье согласовал четырёхлетний контракт с «Боруссией» Д

Защитник «ПСЖ» Тома Мёнье согласовал четырёхлетний контракт с «Боруссией» Д
Футбол / Франция 0

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bild.

По информации источника, 28-летний бельгийский футболист согласовал четырёхлетний контракт с дортмундской «Боруссией». Защитник отказался от продления контракта с «Пари Сен-Жермен», который истекает текущим летом, и потому не сможет помочь французской команде в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ожидается, что Мёнье присоединится к дортмундской команде 26 июня.

В сезоне-2019/2020 Мёнье принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом страны.

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