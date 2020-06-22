Защитник «ПСЖ» Тома Мёнье согласовал четырёхлетний контракт с «Боруссией» Д
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bild.
По информации источника, 28-летний бельгийский футболист согласовал четырёхлетний контракт с дортмундской «Боруссией». Защитник отказался от продления контракта с «Пари Сен-Жермен», который истекает текущим летом, и потому не сможет помочь французской команде в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ожидается, что Мёнье присоединится к дортмундской команде 26 июня.
В сезоне-2019/2020 Мёнье принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом страны.
- 22 июня 2020
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