«Как быстро летит время!» Мостовой показал фотографию своей 21-летней дочери

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой опубликовал фотографию своей дочери Эммы, которой сегодня, 22 июня, исполнился 21 год.
«21 год сегодня. Как быстро летит время! Моя красавица! Люблю, люблю, люблю!» — написал Мостовой на своей странице в «Инстаграме».
Эмма является дочерью Мостового от бывшей жены, француженки Стефани. У них также есть сын Александр (1996 г. р.).
51-летний Мостовой в настоящее время является футбольным экспертом. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». За сборную России сыграл 50 матчей и забил 10 голов. Кроме того, Мостовой вызывался в сборную СССР, в составе которой принял участие в 13 матчах и забил три мяча, а также провёл два матча за сборную СНГ.
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