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«Как быстро летит время!» Мостовой показал фотографию своей 21-летней дочери

«Как быстро летит время!» Мостовой показал фотографию своей 21-летней дочери
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой опубликовал фотографию своей дочери Эммы, которой сегодня, 22 июня, исполнился 21 год.

«21 год сегодня. Как быстро летит время! Моя красавица! Люблю, люблю, люблю!» — написал Мостовой на своей странице в «Инстаграме».

Эмма является дочерью Мостового от бывшей жены, француженки Стефани. У них также есть сын Александр (1996 г. р.).

51-летний Мостовой в настоящее время является футбольным экспертом. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». За сборную России сыграл 50 матчей и забил 10 голов. Кроме того, Мостовой вызывался в сборную СССР, в составе которой принял участие в 13 матчах и забил три мяча, а также провёл два матча за сборную СНГ.

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