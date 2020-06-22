На тренировочной базе «Монако» произошёл несчастный случай, один человек погиб
На тренировочной базе «Монако» в Ла-Тюрби произошёл несчастный случай, сообщает официальный сайт клуба.
Во время работ по защите утёса от скалы оторвался кусок породы и упал на человека, работавшего в компании-подрядчике. Рабочий погиб. Отмечается, что трагедия произошла в районе строительной площадки, вдали от места занятий футболистов и от других помещений.
«Глубоко опечалены. «Монако» хотел бы оказать всемерную поддержку семье жертвы», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».
В составе «Монако» выступает полузащитник национальной команды России Александр Головин.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Пари Сен-Жермен» признан чемпионом страны.
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