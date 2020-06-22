«Когда половина Евсеева прекрасней Евсеева». Тренер опубликовал фото с женой

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился с подписчиками фотографией, на которой он запечатлён с женой Татьяной.

«Когда половина Евсеева прекрасней Евсеева. Таня в Уфе. Я с Таней!» — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

«Уфа», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 матчах команда Евсеева одержала семь побед, девять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.



Во втором матче после рестарта сезона-2019/2020 «Уфа» встретится со «Спартаком». Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 27 июня, начало — в 16:30 мск. В первом круге «Уфа» на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 1:0.



Евсеев тренирует «Уфу» с 2019 года. Ранее он работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», «Анжи» и «СКА-Хабаровск».