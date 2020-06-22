«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: составы команд на матч 30-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Бёрнли» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Д. Сильва, Фоден, Б. Силва, Марез, Агуэро.



«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Вествуд, Браунхилл, Корк, Макнил, Родригес, Выдра.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный судья — Эндрю Мэдли.

«Манчестер Сити», набрав в 29 матчах 60 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (83).