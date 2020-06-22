В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.



Десятая волна проверок прошла с 17 по 21 июня. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошёл 1541 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов, и лишь один тест дал положительный результат.



Ранее было суммарно протестировано более 10 тыс. человек, у 17 из которых была выявлена коронавирусная инфекция. При этом на двух этапах проверки новых заражённых обнаружено не было.



Из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен. Возобновился турнир вчера, 17 июня. «Астон Вилла» принимала «Шеффилд Юнайтед» (0:0), а «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3).