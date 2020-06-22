Непомнящий: ЦСКА нельзя терять такого специалиста, как Гончаренко

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.



«Конечно, решение написать заявление было эмоциональным. Руководство его просило ещё потерпеть до конца чемпионата и посмотреть, что там будет. Я эту позицию разделяю, потому что нельзя ему сейчас уходить, а клубу нельзя терять такого специалиста. Поражение всегда учит и указывает на многие моменты, не спорю. И четыре мяча всегда больно ранят. Психологически уже не смогли восстановиться, тем более в родных-то стенах.



Предпосылки к уходу Гончаренко были. В период футбольной паузы об этом много говорили — что он точно уходит, что новый тренер примет команду после самоизоляции и так далее. Но в руководстве потом специально подчеркнули, что они продлили с ним контракт, и тем самым показали своё отношение к тренеру», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

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