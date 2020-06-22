ЦСКА провёл тренировку под руководством Сергея Овчинникова
Сегодня, 22 июня, московский ЦСКА провёл очередную тренировку. Командное занятие прошло под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова.
Фото можно посмотреть на странице московского ЦСКА в «Твиттере».
Ранее ЦСКА сообщил, что из-за плохого самочувствия наставника команды Виктора Гончаренко команду к матчу 24-го тура чемпионата России с «Динамо» будет готовить Овчинников. «Чемпионат» сообщал также, что после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги Гончаренко подал в отставку.
Московский ЦСКА набрал в 23 матчах 36 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является набравший в 23 матчах 53 очка петербургский «Зенит».
Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо»
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