«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лечче» проиграл «Милану» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч Паоло Валери, ассистировали ему судьи Джорджо Перетти и Стефано Либерти.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 26-й минуте автором забитого мяча стал Самуэль Кастильехо, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. Хозяева отыгрались в начале второго тайма — на 54-й минуте Марко Манкозу реализовал 11-метровый. Через минуту Джакомо Бонавентура вывел «Милан» вперёд Ещё через пару минут Анте Ребич с паса Чалханоглу забил третий гол. Окончательный счёт установил Рафаэл Леау с передачи Андреа Конти.

В другом матче 27-го тура «Фиорентина» и «Брешия» сыграли вничью со счётом 1:1.