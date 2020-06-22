«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лечче» проиграл «Милану» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч Паоло Валери, ассистировали ему судьи Джорджо Перетти и Стефано Либерти.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 26-й минуте автором забитого мяча стал Самуэль Кастильехо, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. Хозяева отыгрались в начале второго тайма — на 54-й минуте Марко Манкозу реализовал 11-метровый. Через минуту Джакомо Бонавентура вывел «Милан» вперёд Ещё через пару минут Анте Ребич с паса Чалханоглу забил третий гол. Окончательный счёт установил Рафаэл Леау с передачи Андреа Конти.
В другом матче 27-го тура «Фиорентина» и «Брешия» сыграли вничью со счётом 1:1.
Италия - Серия А. 27-й тур
22 июня 2020, понедельник. 20:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 4
Милан
Милан
0:1 Кастильехо – 26' 1:1 Манкозу – 54' (пен) 1:2 Бонавентура – 55' 1:3 Ребич – 57' 1:4 Леау – 72'
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