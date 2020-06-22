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«Севилья» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче Примеры

«Севилья» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 31-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 18-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер. На 39-й минуте ответный гол забил защитник «Севильи» Серхио Эскудеро. В компенсированное время первого тайма защитник Пау Торрес вновь вывел хозяев вперёд в счёте. Во втором тайме, на 63-й минуте, форвард гостей Мунир Эль-Хаддади установил итоговый счёт. Таким образом, «Севилья» продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до восьми матчей.

«Севилья» набрала 53 очка и вернулась на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (48) — на 6-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 30 матчах 65 очков каталонская «Барселона».

Испания - Примера. 31-й тур
22 июня 2020, понедельник. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Алькасер – 18'   1:1 Эскудеро – 39'   2:1 Торрес – 45+4'   2:2 Эль-Хаддади – 63'
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