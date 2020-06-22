И. Федотов объяснил оставленное в силе удаление игрока «Оренбурга» и отменённый пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» (1:0).

«В поле на этом матче работал Васильев, на VAR — Матюнин. Но получилось так, что игру судил не Васильев, а Матюнин. Единственное правильное решение Васильева — вторая жёлтая карточка Жемалетдинову в добавленное время первого тайма за наступ на ногу игроку «Оренбурга» Шахову.

Отдельно объясню, почему судья отменил назначенный пенальти, но не отменил красную карточку. На 58-й минуте матча игрок «Локомотива» выпрыгивает, опираясь на плечи защитника, и играет головой. Дальше идёт борьба, и игрок «Оренбурга» в грубой манере забивает футболиста «Локомотива». Назначается пенальти. Судья показывает вторую жёлтую карточку игроку «Оренбурга». Далее VAR отменил пенальти, потому что до этого было нарушение со стороны футболиста «Локомотива». Но отменить вторую карточку за грубую игру нельзя по протоколу VAR — её можно отменять только в случае срыва перспективной атаки или лишения явной возможности забить гол. Так что здесь всё логично», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.