Филип Фоден дальним ударом открыл счёт в матче с «Бёрнли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден открыл счёт в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (счёт 2:0, идёт 1-й тайм).

После розыгрыша углового Бернарду Силва отпасовал на радиус штрафной, где Фоден подработал мяч и с левой низом пробил точно под ближнюю штангу.

Видео гола Фодена можно посмотреть на «Чемпионате».

В конце первого тайма преимущество «горожан» увеличил Рияд Марез с передачи Фернандиньо.

Матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» проходит в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживает матч арбитр Андре Марринер. Судьи на линиях — Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».