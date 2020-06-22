Филип Фоден дальним ударом открыл счёт в матче с «Бёрнли»
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден открыл счёт в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (счёт 2:0, идёт 1-й тайм).
После розыгрыша углового Бернарду Силва отпасовал на радиус штрафной, где Фоден подработал мяч и с левой низом пробил точно под ближнюю штангу.
Видео гола Фодена можно посмотреть на «Чемпионате».
В конце первого тайма преимущество «горожан» увеличил Рияд Марез с передачи Фернандиньо.
Матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» проходит в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживает матч арбитр Андре Марринер. Судьи на линиях — Марк Перри и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Эндрю Мэдли.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».
«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: составы команд на матч 30-го тура АПЛ
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