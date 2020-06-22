Чемпион Европы в составе сборной Италии Пьерино Прати скончался в возрасте 73 лет
Легендарный в прошлом итальянский футболист Пьерино Прати скончался в возрасте 73 лет, сообщает Football Italia со ссылкой на близкого друга экс-игрока Бруно Конти. Отмечается, что Прати болел на протяжении долгого времени.
Прати выступал в составе таких клубов, как «Милан», «Рома», «Фиорентина», и в других командах. Он чемпион Италии (сезон-1967/1968), обладатель Кубка Италии (сезоны 1971/1972, 1972/1973), победитель Кубка европейских чемпионов (сезон-1968/1969). Прати является одним из лучших бомбардиров в истории «Милана» (72 забитых мяча). В составе национальной команды Италии, за которую он выступал с 1968 по 1974 год, Прати стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призёром чемпионата мира в 1970 году.
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