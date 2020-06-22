Самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча АПЛ
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» на стадионом «Этихад — Сити оф Манчестер» пролетел самолёт с баннером «Жизни белых важны».
Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Mirror Football.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
Мане забыл стать на колено, побежав в атаку во время акции Black Lives Matter
- 22 июня 2020
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