Самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча АПЛ

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» на стадионом «Этихад — Сити оф Манчестер» пролетел самолёт с баннером «Жизни белых важны».

Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Mirror Football.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.