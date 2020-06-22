«Бёрнли» опубликовал заявление по ситуации с баннером «Жизни белых важны»

«Бёрнли» на официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с баннером, которая произошла во время матча 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».



Напомним, во время игры над стадионом «Этихад — Сити оф Манчестер» пролетел самолёт с баннером «Жизни белых важны».



«Клуб „Бёрнли“ решительно осуждает действия тех, кто несёт ответственность за самолёт и оскорбительный баннер, который пролетел над стадионом «Этихад — Сити оф Манчестер» этим вечером. Мы будем сотрудничать с властями чтобы найти ответственных и ввести для них пожизненный запрет на посещение матчей.



Мы полностью поддерживаем инициативу Премьер-лиги Black Lives Matter (»Жизни чёрных важны"). Клуб гордится своей работой с людьми любого пола и вероисповедания и выступает против расизма", — говорится в заявлении.

Самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча АПЛ