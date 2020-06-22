«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Марк Перри и Эдриан Холмс.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Филип Фоден, которому ассистировал Бернарду Силва. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рияд Марез с передачи Фернандиньо. В компенсированное время Марез оформил дубль, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма четвёртый гол забил Давид Сильва с паса Бернарду Силвы. Окончательный счёт на 63-й минуте установил Фоден с передачи Габриэла Жезуса.

«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте.