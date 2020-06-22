Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Марк Перри и Эдриан Холмс.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Филип Фоден, которому ассистировал Бернарду Силва. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рияд Марез с передачи Фернандиньо. В компенсированное время Марез оформил дубль, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма четвёртый гол забил Давид Сильва с паса Бернарду Силвы. Окончательный счёт на 63-й минуте установил Фоден с передачи Габриэла Жезуса.

«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
22 июня 2020, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Фоден – 22'   2:0 Марез – 43'   3:0 Марез – 45+3' (пен)   4:0 Сильва – 51'   5:0 Фоден – 63'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020