«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Марк Перри и Эдриан Холмс.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Филип Фоден, которому ассистировал Бернарду Силва. На 43-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рияд Марез с передачи Фернандиньо. В компенсированное время Марез оформил дубль, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма четвёртый гол забил Давид Сильва с паса Бернарду Силвы. Окончательный счёт на 63-й минуте установил Фоден с передачи Габриэла Жезуса.
«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 11-м месте.
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