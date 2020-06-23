Агент Фомина: ведём переговоры с большими клубами из России

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.



«За год Фомин из игрока, на которого не рассчитывал «Краснодар», превратился в одно из открытий сезона, получил вызов в сборную России и стал системообразующим в «Уфе». В первом матче после возобновления сезона Фомин забил и отдал голевую в победной игре с «Тамбовом» (2:1).

Даниил – парень серьёзный. Знает, чего хочет. Несколько европейских агентов уже звонили: спрашивают, интересно было бы ему попробовать себя за рубежом. Также ведём переговоры с некоторыми большими клубами из России. Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный.



«Уфа», при всём к ней уважении, крепкая и интересная команда, с правильным позиционированием в медиа. Но учитывая скромность бюджета, бороться за высокие достижения все-таки сложно. «Уфа» – это прекрасный трамплин. Надеюсь, Даниил им воспользуется", — написал Маньяков в своем телеграм-канале.