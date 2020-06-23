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Губерниев: «Уфа» существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из РФ?

Губерниев: «Уфа» существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из РФ?
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление «Уфы» о «единичном случае возможного инфицирования коронавирусом» в команде.

«Кто-нибудь знает? ФК „Уфа“ существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из состава РФ? Хочется понять. Что думают по данному поводу руководство Башкортостана и федеральные органы власти? Или клубу из Уфы законы не писаны?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

По неподтверждённым данным, игроки «Уфы» Андрес Вомбергар и Игорь Безденежных заразились коронавирусом перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).

«Уфа», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 матчах команда Евсеева одержала семь побед, девять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

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