Губерниев: «Уфа» существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из РФ?

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление «Уфы» о «единичном случае возможного инфицирования коронавирусом» в команде.
«Кто-нибудь знает? ФК „Уфа“ существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из состава РФ? Хочется понять. Что думают по данному поводу руководство Башкортостана и федеральные органы власти? Или клубу из Уфы законы не писаны?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
По неподтверждённым данным, игроки «Уфы» Андрес Вомбергар и Игорь Безденежных заразились коронавирусом перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).
«Уфа», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 матчах команда Евсеева одержала семь побед, девять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.
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