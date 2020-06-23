Сетьен: касательно матча «Реала» все видели, что произошло, и сделают выводы

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал использование VAR в матче 30-го тура Примеры между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом», который завершился победой «сливочных» со счётом 2:1.
«Есть вещи, которые мы не можем контролировать. И это не зависит от нас. Нужно просто побеждать. Касательно вчерашнего матча все видели, что произошло, и сделают выводы.
Да, по разнице мячей мы уступаем «Реалу», но у нас такое же количество очков. «Реалу» тоже нельзя ошибаться. Во многих чемпионатах исход турнира решится в последних нескольких играх. Всё по-прежнему. Мы позади, но остаётся ещё 8 игр. Мы хотим побеждать в каждой из них и находиться в гонке до последнего. Нам нужно выигрывать в каждом матче, так же как и «Реалу».
Я концентрируюсь только на матчах «Барселоны». У нас есть игровые проблемы, но я доволен многим. Мы победили в двух матчах и в одном сыграли вничью, забили шесть мячей и не пропустили ни одного.
VAR – инструмент, который может сделать игру лучше, но нужно использовать его с более ясным взглядом на вещи. Мне кажется честным спрашивать, почему одни эпизоды просматривают, а другие нет. Это может привести к мысли, что VAR используют не совсем корректно», — приводит слова Сетьена Marca.
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