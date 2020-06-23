Соперники не смогли пробить в створ ворот «Манчестер Сити» ни разу после рестарта сезона

«Манчестер Сити» очень уверенно начал выступление после рестарта сезона. С момента возобновления АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы не позволили соперникам ни разу пробить в створ ворот.



«Горожане» сыграли уже два матча, в которых победили с общим счётом 8:0. 17 июня со счётом 3:0 был повержен «Арсенал», а 22 июня «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 5:0.



При этом в матче с «Арсеналом» команда Гвардиолы нанесла по воротам соперников 12 ударов, а вот в игре с «Бёрнли» лишь 7, 5 из которых стали голевыми. Следующей для «Манчестер Сити» станет встреча на выезде с лондонским «Челси», которая состоится 25 июня на «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 22:15 мск. На данный момент «горожане» занимают второе место в таблице «АПЛ» с 63 очками, отставая на 20 от лидирующего «Ливерпуля».

«Ман Сити» в 17 матчах АПЛ под руководством Хосепа Гвардиолы забил 5+ голов