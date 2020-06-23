Агент Сафонов: из-за одной игры поднимать шумиху вокруг Попова не стоит

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал выступление 17-летнего голкипера «Ростова» Дениса Попова в матче с «Сочи», который ростовчане проиграли со счётом 1:10.



«Он сыграл только одну игру, в которой пропустил десять мячей. Да, он молодец, что совершил несколько сейвов, тащил команду, как мог, но он ещё ребёнок. Просто так сложились обстоятельства, что он вышел на этот матч. Его карьера ещё может повернуться в любую сторону. Ему ещё работать и работать. Думаю, он сам это прекрасно понимает. Ни до матча об этом футболисте не было ничего известно, ни после. Акинфеев вот тоже встал в ворота приблизительно в его возрасте и до сих пор играет. А сколько таких было! Из-за одной игры поднимать шумиху не стоит», — приводит слова Сафонова News.ru.



За «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Перед матчем у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция, из-за чего вся команда и тренерский штаб жёлто-синих были вынуждены уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

Вратарь «Ростова» Попов поблагодарил клуб за поддержку