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Стефано Пиоли: цель «Милана» — попасть в еврокубки

Стефано Пиоли: цель «Милана» — попасть в еврокубки
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу в матче 27-го тура Серии А с «Лечче» (4:1).

«Мы хорошо сыграли против оппонента, который предпочитает сидеть в защите и ждать, пока мы начнём атаковать. У „Лечче“ была возможность вернуться в игру после гола, но нам удалось вновь выйти вперёд. Это важная победа, нам нужны были эти очки и стимул.

Цель — догнать тех, кто опережает нас в турнирной таблице и попасть в еврокубки. Кажется, что „Рома“ от нас далеко, но мы сыграем с ней в воскресенье. Осталось 11 матчей, мы можем получить много очков», — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Милан», набрав 39 очков в 27 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А
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