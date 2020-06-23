Стефано Пиоли: цель «Милана» — попасть в еврокубки
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу в матче 27-го тура Серии А с «Лечче» (4:1).
«Мы хорошо сыграли против оппонента, который предпочитает сидеть в защите и ждать, пока мы начнём атаковать. У „Лечче“ была возможность вернуться в игру после гола, но нам удалось вновь выйти вперёд. Это важная победа, нам нужны были эти очки и стимул.
Цель — догнать тех, кто опережает нас в турнирной таблице и попасть в еврокубки. Кажется, что „Рома“ от нас далеко, но мы сыграем с ней в воскресенье. Осталось 11 матчей, мы можем получить много очков», — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Милан», набрав 39 очков в 27 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А
- 23 июня 2020
-
10:08
-
09:57
-
09:44
-
09:32
-
09:13
-
08:42
-
08:30
-
08:25
-
05:59
-
05:46
-
04:49
-
04:08
-
02:31
-
02:10
-
01:57
-
01:39
-
00:58
-
00:43
-
00:42
-
00:30
-
00:24
-
00:16
-
00:03
- 22 июня 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:33
-
23:27
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:29
Партнерский контент