Игроки «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба
Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба клуба, сообщает TV3.
По данным источника, хавбек сине-гранатовых Френки де Йонг, который недавно получил травму камбаловидной мышцы, намерен восстанавливаться после повреждения в Нидерландах, так как сначала врачи каталонского клуба поставили ему неправильный диагноз. Из-за травмы полузащитник может пропустить остаток сезона.
Отмечается, что ранее подобная ситуация возникла с защитником Самуэлем Юмтити и форвардом Усманом Дембеле. Футболисты предпочли пройти лечение в Катаре, нежели восстанавливаться под наблюдением врачей «Барселоны».
Сегодня, 23 июня, «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании.
У Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы
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