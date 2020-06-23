В «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной» об обмене Пьянича на Артура

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил, что туринский клуб ведёт переговоры с «Барселоной» об обмене Миралема Пьянича на Артура Рамоса.

«Мы часто общаемся с „Барселоной“, но в данный момент клубам предстоят важные матчи, и мы решили отложить переговоры. Но дело не в сроках. Сторонам нужно прийти к согласию, предстоит убедить обоих игроков», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Сообщалось, что туринский клуб готов платить Артуру € 5,2 млн в год, что почти на € 2 млн больше, чем полузащитник зарабатывает в «Барселоне». Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию, однако, по последней информации СМИ, сейчас он готов к переходу.