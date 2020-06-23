В «Ювентусе» подтвердили переговоры с «Барселоной» об обмене Пьянича на Артура
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил, что туринский клуб ведёт переговоры с «Барселоной» об обмене Миралема Пьянича на Артура Рамоса.
«Мы часто общаемся с „Барселоной“, но в данный момент клубам предстоят важные матчи, и мы решили отложить переговоры. Но дело не в сроках. Сторонам нужно прийти к согласию, предстоит убедить обоих игроков», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Сообщалось, что туринский клуб готов платить Артуру € 5,2 млн в год, что почти на € 2 млн больше, чем полузащитник зарабатывает в «Барселоне». Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию, однако, по последней информации СМИ, сейчас он готов к переходу.
«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт с зарплатой € 5 млн в год
- 23 июня 2020
-
11:35
-
11:26
-
11:02
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:33
-
10:08
-
09:57
-
09:44
-
09:32
-
09:13
-
08:42
-
08:30
-
08:25
-
05:59
-
05:46
-
04:49
-
04:08
-
02:31
-
02:10
-
01:57
-
01:39
-
00:58
-
00:43
-
00:42
-
00:30
-
00:24
-
00:16
-
00:03
- 22 июня 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:33
-
23:27
-
23:21
Партнерский контент