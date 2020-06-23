Ростовский депутат призвал переиграть матч с «Сочи» и отправить в отставку Прядкина

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев попросил министра спорта РФ Олега Матыцина повлиять на ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов». Парламентарий направил чиновнику официальное письмо, в котором изложил свою точку зрения на один из самых скандальных матчей в европейском футболе, который состоялся 19 июня.

Ранее, у ряда донских футболистов был выявлен коронавирус, в результате чего вся команда была помещена на карантин.

В ответ на просьбу руководства «Ростова» о переносе матча в связи с форс-мажором «Сочи» ответил отказом, а руководство Лиги, которое, по регламенту, должно было сказать решающее слово, практически самоустранилось от решения вопроса. В итоге, представлять донской футбол были отправлены 16-17-летние юноши из академии клуба. Матч закончился с разгромным счётом 10:1 и вызвал большой резонанс не только в России, но и среди болельщиков и футбольных специалистов во всём мире.

«Ситуация просто вопиющая и позорная. И здесь даже не столько вопросы к руководству «Сочи», которые не слышали про спортивный принцип, которые своим цинизмом поразили всю футбольную общественность, а к руководству РПЛ, которые побоялись спорить с владельцем «Сочи» олигархом Ротенбергом и просто засунули голову в песок, в очередной раз опозорив российский футбол на весь мир! И это всё на совести президента РПЛ Прядкина – он должен быть с позором отправлен в отставку, а матч переигран основными составами!» — считает Федяев.

Парламентарий просит министра спорта дать правовую оценку решению руководства РПЛ о проведении матча, а также оценить профессиональную пригодность главы РПЛ Сергея Прядкина, бездействие которого, по сути, стало главной причиной сложившейся ситуации. Результаты матча, по мнению депутата, должны быть аннулированы и назначена переигровка.