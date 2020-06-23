У Серхио Агуэро травма мениска. Ему потребуется операция

Лионель дель Кастильо, отец нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, поделился подробностями о травме сына.

«Недавно я разговаривал с ним. Колено беспокоило его на протяжении недели. У Серхио травма мениска, на днях ему сделают МРТ и определят степень её тяжести. Думаю, уже в четверг или пятницу ему проведут операцию в Барселоне, как это было в прошлый раз», — приводит слова отца Агуэро Marca.

Перед чемпионатом мира 2018 года Агуэро перенёс артроскопию на левом колене.

Вчера, 22 июня, Агуэро получил конце первого тайма матча 30-го тура Английской премьер-лиги с «Бёрнли». В нынешнем сезоне Серхио провёл 32 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, стал автором 23 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи.