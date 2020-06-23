Марио Гётце больше не сыграет за дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гётце пропустит матч 34-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом», который состоится 27 июня, сообщает Bild. Напомним, футболист покинет клуб по окончании сезона.
По данным источника, футболист принял решение отправиться к семье после рождения первого ребёнка. Сообщается, что в соответствии с регламентом возобновления Бундеслиги Гётце также не может принимать участие в групповых тренировках из-за многочисленных визитов к жене в больницу.
Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.
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