Марио Фернандес избежал травмы и сможет сыграть с «Динамо»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес избежал травмы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:4), сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».
29-летний футболист получил повреждение во встрече с сине-бело-голубыми и был заменён на 84-й минуте. Серьёзных последствий у Марио выявлено не было, и в настоящее время он наравне с партнёрами готовится к предстоящему матчу с «Динамо».
Матч «Динамо» – ЦСКА в 24-м туре чемпионата России должен состояться 27 июня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание «армейцев» от зоны Лиги чемпионов составляет 5 очков. Своего ближайшего преследователя, «Спартак», команда также опережает на 5 очков.
- 23 июня 2020
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