Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«На здоровье». Канделаки — о словах Милевского, рассказавшего о сексе с ней

«На здоровье». Канделаки — о словах Милевского, рассказавшего о сексе с ней
Футбол / Прочие турниры 0

Телеведущая и генеральный продюсер канала «Матч» Тина Канделаки прокомментировала рассказ о встрече с ней от бывшего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артёма Милевского, ныне выступающего за брестское «Динамо».

«Среди мужчин всегда считалось неджентльменским рассказывать какие-то личные истории и хвастаться, что был секс с кем-то. В моей истории это первый случай. Ну что же я могу сказать: на здоровье.

Я надеюсь, что это не единственное достоинство Артёма, он был неплохим футболистом. Но с его стороны заявлять, что у него был секс со мной, – немного печально, если честно. Получается, что каких-то других счастливых моментов в его жизни не было», — сказала Канделаки в ролике на канале Дмитрия Гордона в YouTube.

Милевский: встреча с Канделаки — не самое яркое воспоминание
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020