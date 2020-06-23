«На здоровье». Канделаки — о словах Милевского, рассказавшего о сексе с ней
Телеведущая и генеральный продюсер канала «Матч» Тина Канделаки прокомментировала рассказ о встрече с ней от бывшего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артёма Милевского, ныне выступающего за брестское «Динамо».
«Среди мужчин всегда считалось неджентльменским рассказывать какие-то личные истории и хвастаться, что был секс с кем-то. В моей истории это первый случай. Ну что же я могу сказать: на здоровье.
Я надеюсь, что это не единственное достоинство Артёма, он был неплохим футболистом. Но с его стороны заявлять, что у него был секс со мной, – немного печально, если честно. Получается, что каких-то других счастливых моментов в его жизни не было», — сказала Канделаки в ролике на канале Дмитрия Гордона в YouTube.
Милевский: встреча с Канделаки — не самое яркое воспоминание
- 23 июня 2020
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