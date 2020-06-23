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Гендиректор «Уфы» прокомментировал случай заражения коронавирусом в клубе

Гендиректор «Уфы» прокомментировал случай заражения коронавирусом в клубе
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с выявленным случаем заражения коронавирусом в клубе.

«Никто ничего не скрывал. Согласно регламенту, мы должны сдавать тесты за 48 часов до игры. На следующее утро мы получили, что у одного сотрудника есть подозрительный тест. Мы его изолировали, как и тех, кто с ним контактировал. Провели повторное тестирование, все остальные здоровы, у этого человека положительный. Мы все органы уведомили, поступили согласно закону. Курирующие органы всё решают. Если бы было предписание не проводить матч, мы бы его не провели. Мы поступили по закону. Мы получили второе тестирование, обьявили. Мы не имеем права называть фамилии человека, не можем это делать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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