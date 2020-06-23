Вудгейт покинул «Мидлсбро». Главным тренером клуба назначен Уорнок

Джонатан Вудгейт покинул пост главного тренера «Мидлсбро», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

На посту главного тренера Вудгейта сменит Нил Уорнок. Сообщается, что Уорнок приступит к исполнению обязанностей в срочном порядке.

«Клуб хотел бы официально выразить благодарность Джонатану за всю проделанную работу в роли главного тренера», — сказано в заявлении.

Вудгейт возглавил «Мидлсбро» летом 2019 года. В качестве игрока Джонатан защищал цвета клуба с 2012 по 2016 год, после чего завершил игровую карьеру.

До 2019 года Уорнок тренировал «Кардифф Сити». Под руководством специалиста клуб стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2012/2013.

В матче 38-го тура Чемпионшипа, который состоялся 20 июня, «Мидлсбро» уступил «Суонси Сити» со счётом 0:3.