«Атлетико» интересуется Марио Гётце

Мадридский «Атлетико» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, сообщает Bild.

Напомним, Гётце покинет немецкий клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Сообщается, что единственная проблема для «матрасников» — высокие требования футболиста по зарплате. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Атлетико» готов платить Гётце € 2 млн в год. В «Боруссии» Марио зарабатывал около € 10 млн в год.

Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.