Скотт Мактоминай продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года

Полузащитник Скотт Мактоминай продлил контракт с клубом до лета 2025 года, сообщает пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте.
Сообщается, что в новом соглашении предусмотрена опция продлена ещё на один год.
«Понимаю, что сейчас есть много других вещей, о которых стоит думать, но я счастлив подписать новый контракт и стать частью будущего клуба. Надеюсь, что каждый раз, когда я выхожу на поле, все видят мою страсть к клубу. Продолжу полностью отдаваться „Юнайтед“ каждый раз, когда надеваю их футболку», — прокомментировал Мактоминай.
Мактоминай — воспитанник «Юнайтед». Игрок дебютировал за основную команду в 2017 году.
В нынешнем сезоне Мактоминай провёл на поле 21 матч в английской Премьер-лиге, стал автором 4 забитых мячей и отдал 1 результативную передачу.
- 23 июня 2020
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