Скотт Мактоминай продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года

Полузащитник Скотт Мактоминай продлил контракт с клубом до лета 2025 года, сообщает пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте.

Сообщается, что в новом соглашении предусмотрена опция продлена ещё на один год.

«Понимаю, что сейчас есть много других вещей, о которых стоит думать, но я счастлив подписать новый контракт и стать частью будущего клуба. Надеюсь, что каждый раз, когда я выхожу на поле, все видят мою страсть к клубу. Продолжу полностью отдаваться „Юнайтед“ каждый раз, когда надеваю их футболку», — прокомментировал Мактоминай.

Мактоминай — воспитанник «Юнайтед». Игрок дебютировал за основную команду в 2017 году.

В нынешнем сезоне Мактоминай провёл на поле 21 матч в английской Премьер-лиге, стал автором 4 забитых мячей и отдал 1 результативную передачу.