«Реал» добивается проведения матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на нейтральном поле

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» может быть перенесён из Англии.
Как сообщает The Athletic, испанский клуб пытается добиться проведения встречи с «горожанами» на нейтральном поле. При этом наиболее вероятным местом для переноса является Лиссабон, где пройдут все матчи главного еврокубка начиная с четвертьфинала.
Отмечается, что причиной такого желания представители «Реала» называют эпидемиологическую обстановку в Англии. Помимо этого в настоящее время в стране действует правило, по которому прилетающие люди обязаны на две недели уходить на карантин, что усложняет ситуацию для «сливочных».
В первом матче, который прошёл в Мадриде 26 февраля, «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» со счётом 2:1. Ответная встреча должна состояться 7 августа.
- 23 июня 2020
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