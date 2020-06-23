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«Реал» добивается проведения матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на нейтральном поле

«Реал» добивается проведения матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на нейтральном поле
Футбол / Лига чемпионов 0

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» может быть перенесён из Англии.

Как сообщает The Athletic, испанский клуб пытается добиться проведения встречи с «горожанами» на нейтральном поле. При этом наиболее вероятным местом для переноса является Лиссабон, где пройдут все матчи главного еврокубка начиная с четвертьфинала.

Отмечается, что причиной такого желания представители «Реала» называют эпидемиологическую обстановку в Англии. Помимо этого в настоящее время в стране действует правило, по которому прилетающие люди обязаны на две недели уходить на карантин, что усложняет ситуацию для «сливочных».

В первом матче, который прошёл в Мадриде 26 февраля, «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» со счётом 2:1. Ответная встреча должна состояться 7 августа.

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