Фанат «Бёрнли» взял ответственность за баннер «Жизни белых важны», но отказался извиняться

Болельщик «Бёрнли» Джейк Хеппл взял на себя ответственность за инцидент во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5).



После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны). Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).



Как сообщает Mirror, Хеппл разместил видео с баннером на своей странице в «Фейсбуке», однако отказался извиняться.



«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, теперь говорить, что жизни белых важны, – это расизм», — написал фанат.

Фото доступно в «твиттере» Mirror.

Ранее «Бёрнли» выступил с заявлением, в котором пообещал помочь властям в поиске организаторов акции и по его итогам наложить на этих фанатов пожизненный запрет на посещение матчей.