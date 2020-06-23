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Видаль — о матчах без зрителей: иногда даже не хочется выходить на поле

Видаль — о матчах без зрителей: иногда даже не хочется выходить на поле
Футбол / Испания 0

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением о проведении матчей чемпионата Испании при пустых трибунах.

«Это всё странно и сложно, от подготовки к матчу до фиксированных протоколов. Раньше этого нельзя было представить. Болельщики дают нам эмоции, которых мы не получаем сейчас, даже когда приезжаем на стадион. Атмосфера полностью изменилась. Очень сложно сконцентрироваться, когда болельщики не мотивируют, иногда даже не хочется выходить на поле. Футбол — это про атмосферу, которую создают фанаты», — приводит слова Видаля Radio Cooperativa.

В матче 30-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» (0:0).

Сообщалось, что в матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы.

В матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы
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