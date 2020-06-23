Сульшер: де Хеа выигрывает нам матчи, и я по-прежнему считаю его лучшим голкипером в мире
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о голкипере «красных дьяволов» Давиде де Хеа.
«Де Хеа пропустил всего два мяча в последних семи матчах. Это были игры с „Манчестер Сити“, „Челси“, конечно, „Тоттенхэмом“, „Эвертоном“. Мяч от „Эвертона“ он не мог взять.
Он делает великолепные сейвы, выигрывает нам матчи, и я по-прежнему думаю, что он лучший голкипер в мире.
Давид действительно усердно трудится на тренировках, и я доволен его работой», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне вратарь провёл на поле 33 матча во всех турнирах, 10 из которых отстоял на ноль, и пропустил 34 мяча.
Г. Невилл считает, что де Хеа потерял уверенность в себе после ЧМ-2018 в России
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