Шарль Каборе третий день находится в больнице. У него был выявлен коронавирус
Полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе, у которого был выявлен коронавирус, находится в больнице. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.
«Шарль третий день в госпитале. У него всё хорошо. Большое спасибо «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь», — написал Селюк в своём «твиттере».
Ранее «Динамо» объявило, что трое игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19. Помимо Каборе заражёнными оказались хавбек Себастьян Шиманьски и нападающий Клинтон Н’Жье.
Из-за карантина в «Динамо» матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться сегодня, 21 июня, перенесён на 19 июля.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Шунин: вопрос о переносе матча с «Краснодаром» решился за 10 минут. Это фэйр-плей
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