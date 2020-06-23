Шарль Каборе третий день находится в больнице. У него был выявлен коронавирус

Полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе, у которого был выявлен коронавирус, находится в больнице. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.



«Шарль третий день в госпитале. У него всё хорошо. Большое спасибо «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь», — написал Селюк в своём «твиттере».

Ранее «Динамо» объявило, что трое игроков клуба сдали положительный тест на COVID-19. Помимо Каборе заражёнными оказались хавбек Себастьян Шиманьски и нападающий Клинтон Н’Жье.



Из-за карантина в «Динамо» матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться сегодня, 21 июня, перенесён на 19 июля.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.