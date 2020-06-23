«Натуральный полицейский произвол». Фанаты ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака»

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» в своём «инстаграме» поддержало фанатов «Спартака», в отношении которых было возбуждено уголовное дело после акции, в ходе которой была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. Так поклонники красно-белых провожали команду в Тулу на матч с «Арсеналом» (3:2).



«Прямо сейчас мы становимся свидетелями натурального полицейского произвола. Обычных парней красно-белых цветов подвергают уголовному (!) преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли. Мы твёрдо убеждены, что акция наших оппонентов, даже по всей строгости закона, тянет максимум на административный штраф, и то с натяжкой.



Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные – отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу. Мы обязаны придать это недоразумение максимальной огласке! Фанат не преступник! Свободу ультрас!» — говорится в сообщении.

Трое фанатов «Спартака» получили статус подозреваемых по делу о хулиганстве