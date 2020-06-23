«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержания фанатов

Московский «Спартак» выступил с заявлением о задержании болельщиков клуба, устроивших акцию, в ходе которой была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. Так поклонники красно-белых провожали команду в Тулу на матч с «Арсеналом» (3:2).
«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.
Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов, в том числе в других городах страны. Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации», — говорится в заявлении.
- 23 июня 2020
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