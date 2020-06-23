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Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние

Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние
Футбол / РПЛ 0

Сотрудники УВД по СЗАО в настоящее время проводят следственные действия с задержанными фанатами «Спартака», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В Управление было доставлено около 25 болельщиков, среди них есть несовершеннолетние. Подозреваемыми по 213-й статье УК РФ уже стали шесть человек, ещё пятеро выступают в роли свидетелей. Двоих – Артёма Соколова и Максима Маренко, задержанных на днях, – полиция считает организаторами акции. Статус остальных пока не известен.

Ожидается, что по окончании следственных действий большинство фанатов будут помещены в изолятор временного содержания УВД по СЗАО на улице Твардовского.

Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. Так поклонники красно-белых провожали команду в Тулу на матч с «Арсеналом» (3:2).

«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержания фанатов
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