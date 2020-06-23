ЦСКА продлил контракт с Константином Марадишвили до 2025 года
ЦСКА продлил контракт с полузащитником Константином Марадишвили, сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Константин Марадишвили — воспитанник ЦСКА. 20-летний игрок дебютировал за основную команду 14 июля 2019 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Всего в нынешнем сезоне Марадишвили провёл за ЦСКА четыре матча.
В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 0:4. В следующем туре чемпионата России «армейцам» предстоит встреча с московским «Динамо», которая состоится 27 июня.
ЦСКА, набрав 36 очков в 23 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).
ЦСКА провёл тренировку под руководством Сергея Овчинникова
- 23 июня 2020
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