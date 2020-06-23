ЦСКА продлил контракт с Константином Марадишвили до 2025 года

ЦСКА продлил контракт с полузащитником Константином Марадишвили, сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Константин Марадишвили — воспитанник ЦСКА. 20-летний игрок дебютировал за основную команду 14 июля 2019 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Всего в нынешнем сезоне Марадишвили провёл за ЦСКА четыре матча.

В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 0:4. В следующем туре чемпионата России «армейцам» предстоит встреча с московским «Динамо», которая состоится 27 июня.

ЦСКА, набрав 36 очков в 23 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).