Гюэндузи во время матча называл игроков «Брайтона» дерьмом и насмехался над их зарплатами

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи проявил высокомерие по отношению к футболистам «Брайтон энд Хоув Альбион» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги.



Как сообщает Daily Mail, в ходе встречи 21-летний француз называл оппонентов дерьмом и насмехался над их зарплатами, говоря, что его партнёры получают столько, сколько те не будут получать никогда. Более того, по информации источника, Маттео вёл себя таким образом в ряде других матчей, и в «Арсенале» не терпят подобного.



Судьбу встречи решил гол нападающего Ниля Мопе в добавленное время, который принёс «Брайтону» победу со счётом 2:1. После финального свистка между командами завязалась потасовка, в центре которой оказались Мопе и Гюэндузи. Утверждается, что бельгиец указал соперникам на высокомерие, подразумевая поведение француза.

Форвард «Брайтона»: игроки «Арсенала» заслужили поражение, им нужно научиться смирению