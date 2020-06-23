Гюэндузи во время матча называл игроков «Брайтона» дерьмом и насмехался над их зарплатами

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи проявил высокомерие по отношению к футболистам «Брайтон энд Хоув Альбион» во время матча 30-го тура английской Премьер-лиги.
Как сообщает Daily Mail, в ходе встречи 21-летний француз называл оппонентов дерьмом и насмехался над их зарплатами, говоря, что его партнёры получают столько, сколько те не будут получать никогда. Более того, по информации источника, Маттео вёл себя таким образом в ряде других матчей, и в «Арсенале» не терпят подобного.
Судьбу встречи решил гол нападающего Ниля Мопе в добавленное время, который принёс «Брайтону» победу со счётом 2:1. После финального свистка между командами завязалась потасовка, в центре которой оказались Мопе и Гюэндузи. Утверждается, что бельгиец указал соперникам на высокомерие, подразумевая поведение француза.
- 23 июня 2020
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