Колдунов: в матче с «Ростовом» забил свой первый мяч в РПЛ. Не отреагировать было сложно

Полузащитник «Сочи» Никита Колдунов рассказал, почему не мог не отпраздновать гол в ворота «Ростова» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я забил свой первый мяч в РПЛ. Для каждого футболиста это запоминающееся событие, и никак не отреагировать на это было сложно. К тому же этот гол был для меня важен с точки зрения дальнейшего развития и обретения уверенности. Но если бы у меня была возможность отмотать время назад, постарался бы сделать невозмутимое лицо», — приводит слова Колдунова «RT на русском».
Напомним, в матче с «Сочи» цвета ростовского клуба защищали воспитанники академии. Все они моложе 20 лет. Это связано с тем, что у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. Вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
- 23 июня 2020
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