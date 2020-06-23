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Салах и Робертсон готовы сыграть с «Кристал Пэлас», Милнер и Матип — нет

Салах и Робертсон готовы сыграть с «Кристал Пэлас», Милнер и Матип — нет
Футбол / Англия 0

Стало известно состояние травмированных футболистов «Ливерпуля» в преддверии матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Liverpool Echo

В ходе пресс-конференции главный тренер красных Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон, пропустившие встречу с «Эвертоном» в 30-м туре чемпионата, вернулись в строй и готовы выйти на поле. В свою очередь полузащитник Джеймс Милнер и защитник Жоэль Матип, заменённые в дерби из-за повреждений, предстоящий матч пропустят.

Матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» состоится завтра, 24 июня, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.

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