Салах и Робертсон готовы сыграть с «Кристал Пэлас», Милнер и Матип — нет
Стало известно состояние травмированных футболистов «Ливерпуля» в преддверии матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Liverpool Echo
В ходе пресс-конференции главный тренер красных Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон, пропустившие встречу с «Эвертоном» в 30-м туре чемпионата, вернулись в строй и готовы выйти на поле. В свою очередь полузащитник Джеймс Милнер и защитник Жоэль Матип, заменённые в дерби из-за повреждений, предстоящий матч пропустят.
Матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» состоится завтра, 24 июня, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» посмотрело 5,5 млн зрителей, что является рекордом для Англии
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