Клопп: глядя на «МС», подумал: «Как возможно, что другой клуб опережает этот на 20 очков?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» высказался о матче чемпионата Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Напомним, «горожане» обыграли гостей со счётом 5:0.



«Посмотрев матч „Манчестер Сити“, который состоялся накануне, я подумал: „Как это возможно, что какая-то команда опережает эту команду на 20 очков?“ Видимо, мы сделали что-то правильно», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



«Ливерпуль» набрал 83 очка в 30 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (63) — на втором месте.



Матч 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 24 июня, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.