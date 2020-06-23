КДК РФС оштрафовал Слуцкого, «Спартак» и «Оренбург» по итогам 23-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решения по штрафам по итогам матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Крылья Советов» — «Ахмат»



В соответствии с частью 1 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 10.8 статьи 10 Регламента чемпионата России) — оштрафовать ФК «Крылья Советов» г. Самара на 20 тыс. рублей.



«Урал» — «Рубин»



В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» г. Казань Леонида Слуцкого на 10 тыс. рублей.



В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к футболисту Подберезкину В. (ФК «Рубин» г. Казань) дополнительную дисквалификацию кроме автоматической.



«Арсенал» — «Спартак-Москва»



В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 тыс. рублей.



«Локомотив» — «Оренбург»



В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (два игрока одной команды были удалены) — оштрафовать ФК «Оренбург» г. Оренбург на 100 тыс. рублей.

ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбления фанатами Малкома