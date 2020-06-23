Кикнадзе: не готов делить ответственность с Сёминым, мы с ним не в одной команде

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера клуба и критике руководства.



«Мы с Юрием Павловичем не в одной команде. Это некорректное заявление с его стороны. Совсем не готов делить с ним ответственность! Если главный тренер считает, что в одиночку способен решать все вопросы, не хочет играть в командную игру, намерено изолирует от клуба ее главную команду и «очерчивает свою территорию» — что ж к этой командной игре апеллирует при расставании? Когда команда ему сказала — «нет, нам так не надо»?



С актёром Бариновым после слов „трусы и мерзавцы“ поговорить не хотелось. А зачем? Попросить повторить все это в глаза? Ну а дальше-то что? Подать на него в суд? Он не единственный, кто строит дискуссию так. Кто-то из болельщиков выступал. Много было «переживающих». Я даже понимаю эмоции старшего поколения — последний мастодонт советской эпохи уходит с тренерского поприща. Им кажется — «несправедливо, обидели»… Жизнь покажет!» — приводит слова Кикнадзе «Спорт-экспресс».

Гильерме: слышал, как фанаты скандировали имя Сёмина, но наше дело – играть в футбол