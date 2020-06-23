Тренер школы «Луча»: перед Новым годом дали зарплату в размере 123 рубля

Тренер центра подготовки юных футболистов «Луча» Роман Мельник рассказал о проблемах с финансированием в клубе.
«Руководство делает упор больше на первую команду, иной раз забывая о подрастающем поколении. Нас не так давно полностью одели, закупили инвентарь, но это не должно обсуждаться, а для нас это праздник!
Перед Новым годом нам выплатили зарплату на карту размером в 123 рубля. Такой вот к нам подход и так нас ценят. Я даже где-то улыбнулся, потому что у нас странное распределение идёт. Сначала приходят копейки, а потом основная сумма. Так и не дождались, пришла ближе к лету.
Мысли были взять детей и перекрыть трассу. Деваться было некуда, понимания даже не было. Я даже борзанул и решил пойти сам к министру спорта. Меня приняли, я общался с министром, и проблему с зарплатой решили. Думаю, что это совпадение.
Я сторонник такой политики, что «Луч» — команда для местных. Понятно, что легионеры едут за деньгами. Наши соседи в Хабаровске не то что выживают, даже чувствуют себя хорошо. С них можно взять пример. Зачем уничтожать историю?» — сказал Мельник в интервью каналу «КраСава» на YouTube.
- 23 июня 2020
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